В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры 

В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


На традиционном Сибирском фестивале снежных скульптур сегодня назвали имена победителей. Главный приз достался мастерам из Братска, а новосибирским резчикам по снегу не удалось пробиться даже в первую тройку.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Фестиваль снежной скульптуры проходит в Новосибирске уже в 17-й раз. По его условиям, организаторы предоставляют командам снежных скульпторов одинаковые кубы спрессованного снега высотой три метра, предоставляют инструменты и задают общую тему фестиваля. В этом году, например, такой темой стала забота о природе, поскольку 2017 год объявлен в России годом экологии. Всего в фестивале приняли участие 15 команд, снежные скульпторы приехали в Новосибирск из Санкт-Петербурга, Сочи, Казахстана и Киргизии, а также сибирских городов: Северска, Братска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска и Красноярска.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Третье место судьи отдали композиции киргизских авторов под названием «Есть ли шанс?», изображающей песочные часы, в которых семья пингвинов (по всей видимости, символизирующая природу) превращается в нагромождение домов.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Второе место присудили композиции команды из Санкт-Петербурга и Омска под названием «Мимолетное бесконечно». Это, пожалуй, самая технически сложная скульптура на нынешнем фестивале. Главный вопрос, который волновал публику, — даже не замысел автора, а то, как вообще такое можно вырезать из снега и почему оно не разваливается.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Первое место присудили скульпторам из Горно-Алтайска за работу «Старик и море» (по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя, в которой главный герой — старый рыбак Сантьяго после долгих недель неудач поймал огромную рыбу, но, пока он вез ее домой, добычу почти полностью съели акулы).


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


А главный приз, Кубок мэра Новосибирска, достался команде из Братска за их «Велеса» — древнего языческого бога славян.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Новосибирцам главных призов не досталось, но мы решили патриотично показать и их работы тоже. Например, эта композиция называется «Этот мир придуман не нами». Изображена на ней, как можно убедиться, вовсе не Алла Пугачева (исполнитель одноименной песни), а, надо полагать, птица Сирин.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Еще одна новосибирская композиция называется «Солнечный день» и изображает грустного клоуна, поливающего не то цветок, не то тыкву.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Также не получившие главных призов казахские скульпторы изобразили реку Обь. На фоне сюрреалистических композиций доброй половины участников фестиваля эта работа смотрелась образцом традиционного искусства.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Прибывший на церемонию подведения итогов мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на то, что землякам опять не удалось пробиться в число призеров. Пока градоначальник обходил выставленные работы, горожане могли сфотографироваться на его фоне тоже.


В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры  <br> (фото)


Выставка скульптур будет работать в Первомайском сквере до 31 января.


Жители микрорайона «Стрижи» пусть и не профессиональные скульптуры, но слепили сегодня рекордное количество снеговиков.

Стас Соколов
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