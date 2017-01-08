В Новосибирске выбрали самые красивые снежные скульптуры 

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На традиционном Сибирском фестивале снежных скульптур сегодня назвали имена победителей. Главный приз достался мастерам из Братска, а новосибирским резчикам по снегу не удалось пробиться даже в первую тройку.











Фестиваль снежной скульптуры проходит в Новосибирске уже в 17-й раз. По его условиям, организаторы предоставляют командам снежных скульпторов одинаковые кубы спрессованного снега высотой три метра, предоставляют инструменты и задают общую тему фестиваля. В этом году, например, такой темой стала забота о природе, поскольку 2017 год объявлен в России годом экологии. Всего в фестивале приняли участие 15 команд, снежные скульпторы приехали в Новосибирск из Санкт-Петербурга, Сочи, Казахстана и Киргизии, а также сибирских городов: Северска, Братска, Бийска, Барнаула, Горно-Алтайска и Красноярска.









Третье место судьи отдали композиции киргизских авторов под названием «Есть ли шанс?», изображающей песочные часы, в которых семья пингвинов (по всей видимости, символизирующая природу) превращается в нагромождение домов.











Второе место присудили композиции команды из Санкт-Петербурга и Омска под названием «Мимолетное бесконечно». Это, пожалуй, самая технически сложная скульптура на нынешнем фестивале. Главный вопрос, который волновал публику, — даже не замысел автора, а то, как вообще такое можно вырезать из снега и почему оно не разваливается.











Первое место присудили скульпторам из Горно-Алтайска за работу «Старик и море» (по мотивам повести Эрнеста Хемингуэя, в которой главный герой — старый рыбак Сантьяго после долгих недель неудач поймал огромную рыбу, но, пока он вез ее домой, добычу почти полностью съели акулы).











А главный приз, Кубок мэра Новосибирска, достался команде из Братска за их «Велеса» — древнего языческого бога славян.











Новосибирцам главных призов не досталось, но мы решили патриотично показать и их работы тоже. Например, эта композиция называется «Этот мир придуман не нами». Изображена на ней, как можно убедиться, вовсе не Алла Пугачева (исполнитель одноименной песни), а, надо полагать, птица Сирин.











Еще одна новосибирская композиция называется «Солнечный день» и изображает грустного клоуна, поливающего не то цветок, не то тыкву.











Также не получившие главных призов казахские скульпторы изобразили реку Обь. На фоне сюрреалистических композиций доброй половины участников фестиваля эта работа смотрелась образцом традиционного искусства.











Прибывший на церемонию подведения итогов мэр Новосибирска Анатолий Локоть посетовал на то, что землякам опять не удалось пробиться в число призеров. Пока градоначальник обходил выставленные работы, горожане могли сфотографироваться на его фоне тоже.











Выставка скульптур будет работать в Первомайском сквере до 31 января.







Жители микрорайона «Стрижи» пусть и не профессиональные скульптуры, но слепили сегодня рекордное количество снеговиков.