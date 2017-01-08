Новосибирцы слепили рекордное число снеговиков в одном месте

Сегодня, 8 января, жители микрорайона «Стрижи» побили рекорд России по самому большому количеству снеговиков на одной площадке.





Организаторами фестиваля выступили ГК «Стрижи». На площадке в сквере Поколений, где собрались участники, присутствовал представитель книги рекордов России, который сегодня зафиксировал рекорд — 63 снеговика. На площадке отметили, что предыдущий рекорд — 55 снеговиков — был в Барнауле. Участниками фестиваля стали горожане микрорайона и все желающие. По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, участников было более 30 человек.













По условиям фестиваля, снеговики должны были быть круглой формы, иметь глаза, нос и рот и быть не меньше 1 метра в высоту. В итоге на площадке были слеплены 63 снеговика, а все участники получили символичные подарки от организаторов.





Посмотреть на работы из снега и льда от профессионалов можно на набережной — там перед Новым годом открыли ледовый городок в морском стиле с замороженной во льду рыбой.