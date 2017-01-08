Новосибирский Дед Мороз пролетел над Шерегешем

Новосибирский Дед Мороз пролетел над Шерегешем (видео)

Известный новосибирский парапланерист Александр Орлов вместе с моделью из Красноярска Анной Безугловой пролетели 7 января над Шерегешем в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Полет совпал с празднованием Рождества случайно: несколько дней до праздника в горах стояла нелетная погода, объяснил парапланерист.


«Стартовали мы с самой верхушки Зеленой горы, со лба, там  высота 680 метров. Считается, что это самое крутое, отвесное место, оно между двух канаток. Полет продлился около трех минут. Девушка впервые встала на лыжи, она катается на сноуборде, но на двух сноубордах мы бы не смогли взлететь», — рассказал о полете Александр Орлов.


Новосибирский Дед Мороз пролетел над Шерегешем (видео)


Взлететь с первого раза парапланеристам не удалось — из-за неопытности девушка споткнулась. Однако во второй раз экстремалы все же взмыли в воздух. 


«Летели над канатками, поздравляли всех с Новым годом и Рождеством. Народ нам снизу радостно орал и махал», — добавил Орлов.



Александр Орлов прославился в Новосибирске прошлой осенью после полетов на параплане вместе с инвалидами-колясочниками. Новосибирская транспортная прокуратура обвинила его в том, что у него нет лицензии на коммерческие воздушные перевозки. Однако Орлов дважды отстоял свою позицию в новосибирском суде.

Дарья Януш
Фото Екатерины Климовой
Видео Александра Орлова

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