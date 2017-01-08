Коммунальщики убрали снег с крыш в Ленинском районе после публикации НГС

Коммунальщики убрали снег с крыш в Ленинском районе после публикации НГС (видео)

Коммунальщики убрали снежную глыбу, которая опасно свисала с крыши дома около остановки общественного транспорта «Затон» в Ленинском районе Новосибирска, после вчерашней публикации НГС. Накануне местные жители пожаловались на плохую уборку придомовых территорий от снега и прислали в редакцию фотографии огромной снежной шапки на крыше дома по ул. 2-я Портовая, 7.


Следующим утром читатели сообщили, что коммунальные службы начали уборку снега с крыш, а также почистили тротуары. Однако жители микрорайона оценили уборку тротуаров на «троечку».


Коммунальщики убрали снег с крыш в Ленинском районе после публикации НГС (видео)


Коммунальщики убрали снег с крыш в Ленинском районе после публикации НГС (видео)


Недовольные уборкой снега новосибирцы регулярно присылают в редакцию НГС.НОВОСТИ фотографии и видео заснеженных дорог и огромных сугробов во дворах. Сегодня один из читателей снял видео, где пожаловался, что из-за снега трудно заехать на парковку вокзала Новосибирск-Главный.



После праздников жители ул. Журавлева в Октябрьском районе Новосибирска пожаловались, что уже отчаялись ждать, пока дорожники почистят проезжую часть.

Дарья Януш
Фото и видео читателей НГС.НОВОСТИ

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