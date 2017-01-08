Склад кондитерских изделий загорелся в «Снегирях»

Кондитерский склад на ул. ​Тайгинской загорелся утром 8 января. Сообщение о пожаре на одном из складов в Калининском районе поступило на пульт МЧС по Новосибирску в 9:48. Пожарные локализовали огонь в 11:02, сейчас на месте работают шесть единиц техники.





В социальных сетях жители «Снегирей» пожаловались на едкий запах гари. «Любой пожар сопровождается задымлением. Если будет необходимо, то будет проведена химразведка. Но, насколько я знаю, сейчас такой необходимости нет», — пояснил НГС.НОВОСТИ представитель ГУ МЧС по НСО Павел Винаков.







Ранее представители ведомства отчитались, что в Новосибирске сократилось число несчастных случаев, когда дома загорались из-за фейерверков.