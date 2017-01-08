Болельщики «Сибири» закидали команду мягкими игрушками

Болельщики «Сибири» закидали команду мягкими игрушками (видео)

7 января после победы хоккейной «Сибири» над «Витязем» болельщики закидали спорсменов сотнями мягких игрушек. Благотворительную акцию «"Сибирь"ский снегопад» организовал новосибирский хоккейный клуб, а все собранные игрушки передадут детям из детских домов.


После окончания матча под громкие аплодисменты зрители выкинули на лед несколько сотен плюшевых зверей. Также половина выручки от проданных игрушек в самом ЛДС «Сибирь» пойдет на лечение больных детей, сообщали представители клуба перед началом акции. Сейчас идет подсчет игрушек и вырученных средств.



В очередном матче Континентальной лиги «Сибирь» одержала победу над «Витязем» со счетом 3:2, однако ранее пропустила пять шайб в матче против московского «Динамо».

Дарья Януш
Стоп-кадр и видео ХК «Сибирь»

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