Мужчина упал в яму на оживленной улице и погиб

Мужчина упал в яму на оживленной улице и погиб (видео)

Вечером 7 января спасатели МАСС достали труп неизвестного мужчины из ямы на ул. Котовского — мужчина упал в яму и скончался на месте от полученных травм. Чтобы достать тело погибшего, спасатели использовали щит и альпинистское снаряжение. 


«Вызов поступил от сотрудников полиции нашему ОД МАСС в 21:28, яма была огорожена,мужчине на вид 35–45 лет, да нормально одет; предположительно, был пьян, рядом с телом погибшего лежала бутылка водки закрытая», — сообщили представители МАСС.


Тело погибшего и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия.


Накануне произошла похожая трагедия. Пожилой мужчина погиб, упав в открытый канализационный люк. По предварительной информации, мужчина чистил от снега дорожку в гаражном кооперативе и просто отошел в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему.

Дарья Януш
Стоп-кадр и видео предоставлено МАСС

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