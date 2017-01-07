Снежная лавина угрожает пассажирам на автобусной остановке в левобережье

Снежная лавина угрожает пассажирам на автобусной остановке в левобережье (фото)


Огромная снежная глыба свисает с крыши дома около остановки общественного транспорта «Затон» в Ленинском районе Новосибирска — местные жители обеспокоены плохой уборкой от снега дворов и крыш.


Фотографию огромной снежной шапки на крыше дома по ул. 2-я Портовая, 7 в редакцию прислал читатель НГС.НОВОСТИ, запечатлевший ее из окна дома напротив.


«Снег с крыш не чистили вообще. На дверях написали возможен сход снега и все. Чистят только центральную дорогу и все! Тротуары не чистили даже перед Новым годом», — поделился читатель.


Снежная лавина угрожает пассажирам на автобусной остановке в левобережье (фото)


Такие снежные глыбы в Затоне свисают с крыши каждого дома, утверждает читатель. «Страшно подумать, что будет, если они сойдут, а под снегом-то лед, так как недавно было тепло», — рассказал он.


По данным 2ГИС, непосредственно возле дома по ул. 2-я Портовая, 7 находится конечная остановка автобусного маршрута № 16 «Затон – Центральный корпус». В самом доме находятся несколько продуктовых магазинов, один из входов в который расположен прямо под снежной шапкой.


Снежная лавина угрожает пассажирам на автобусной остановке в левобережье (фото)


В течение новогодних праздников в Новосибирске прошли обильные снегопады. 3 января сообщалось о том, что на плохую уборку дорог от снега жалуются жители ул. Журавлева в Октябрьском районе. 

Михаил Руднев
Фото предоставлено читателем НГС

Прочтений: 15263
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (41)41
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено