Снежная лавина угрожает пассажирам на автобусной остановке в левобережье





Огромная снежная глыба свисает с крыши дома около остановки общественного транспорта «Затон» в Ленинском районе Новосибирска — местные жители обеспокоены плохой уборкой от снега дворов и крыш.





Фотографию огромной снежной шапки на крыше дома по ул. 2-я Портовая, 7 в редакцию прислал читатель НГС.НОВОСТИ, запечатлевший ее из окна дома напротив.





«Снег с крыш не чистили вообще. На дверях написали возможен сход снега и все. Чистят только центральную дорогу и все! Тротуары не чистили даже перед Новым годом», — поделился читатель.









Такие снежные глыбы в Затоне свисают с крыши каждого дома, утверждает читатель. «Страшно подумать, что будет, если они сойдут, а под снегом-то лед, так как недавно было тепло», — рассказал он.







По данным 2ГИС, непосредственно возле дома по ул. 2-я Портовая, 7 находится конечная остановка автобусного маршрута № 16 «Затон – Центральный корпус». В самом доме находятся несколько продуктовых магазинов, один из входов в который расположен прямо под снежной шапкой.









В течение новогодних праздников в Новосибирске прошли обильные снегопады. 3 января сообщалось о том, что на плохую уборку дорог от снега жалуются жители ул. Журавлева в Октябрьском районе.