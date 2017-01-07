В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски





​На Новосибирском биатлонном комплексе 7 января прошел чемпионат и первенство НСО по ездовому спорту — в скорости соревновались хаски, маламуты и риджбеки.









Соревнования стали первым этапом Кубка Сибири. По сообщению организаторов, в соревнованиях принимали участие спортсмены из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Кемерово, Томска, Омска и Барнаула.









Опытные спортсмены и новички преодолевали дистанции по 5 и 8,8 км на рельефной трассе биатлонного комплекса.









В забегах приняли участие представители пород: сибирские хаски, аляскинские маламуты, якутские лайки, родезийские риджбеки, немецкие овчарки и др.









По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, команда из 6 якутских лаек пришла на финиш с пустыми нартами — «пилота» потеряли на одном из виражей.







































