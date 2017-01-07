В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски

В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


​На Новосибирском биатлонном комплексе 7 января прошел чемпионат и первенство НСО по ездовому спорту — в скорости соревновались хаски, маламуты и риджбеки.


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


Соревнования стали первым этапом Кубка Сибири. По сообщению организаторов, в соревнованиях принимали участие спортсмены из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Кемерово, Томска, Омска и Барнаула.


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


Опытные спортсмены и новички преодолевали дистанции по 5 и 8,8 км на рельефной трассе биатлонного комплекса.


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В забегах приняли участие представители пород: сибирские хаски, аляскинские маламуты, якутские лайки, родезийские риджбеки, немецкие овчарки и др.


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, команда из 6 якутских лаек пришла на финиш с пустыми нартами — «пилота» потеряли на одном из виражей. 


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


В Новосибирске прошли массовые заезды на лайках и хаски (фото)


Михаил Руднев
Фото Александра Ощепкова

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