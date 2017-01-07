Новые случаи с зияющими люками: ранен ребенок, спасена девушка

​В Новосибирске происходят новые случаи, связанные с падением людей в открытые люки теплотрасс: в Кировском районе травмирована 6-летняя девочка, в Заельцовском районе прохожие чудом спасли девушку, которая угодила в люк.





Случай с ребенком произошел вечером 3 января на ул. Федора Горячева, сообщила НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СК РФ по НСО Анастасия Кулешова.





«Мать 6-летней девочки на несколько минут оставила ребенка без внимания, в результате ребенок упал в открытый люк теплотрассы. Женщина помогла девочке выбраться. Спустя сутки, когда ребенок почувствовал себя плохо, родители вызвали врачей "скорой помощи"», — рассказала Анастасия Кулешова. С черепно-мозговой травмой ребенок был доставлен в медицинское учреждение, сейчас состояние девочки оценивается как стабильное.





Следователи уже осмотрели место происшествия и убедились, что люк закрыт и не представляет опасности для горожан. Сейчас СК проводит доследственную проверку по факту происшествия — предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и дать правовую оценку действиям лиц, ответственных за обслуживание данной теплотрассы, пояснила Анастасия Кулешова.





Читательница НГС.НОВОСТИ Тамара рассказала о еще одном аналогичном случае, который мог обернуться серьезными последствиями. «Вчера около 21:00 напротив остановки "Холодильная" девушка, перешедшая через дорогу, одной ногой провалилась в люк теплотрассы. Крышка с удивительной легкостью сползла и стала переворачиваться, а девушка успела наклониться корпусом в сторону и прижаться к земле. Я держала люк, чтобы девушка с помощью подруги смогла выбраться», — описала Тамара инцидент в Заельцовском районе.





Трагедия, по словам Тамары, не произошла только по счастливой случайности. Читательница НГС.НОВОСТИ также выдвинула свою версию причин происшествия. «[Вчера] с утра именно на этом месте там долго работала машина, расчищала снег. Не является ли причиной недавних трагедий небрежная работа людей на такой технике? Ведь для них главное — убрать снег... И кто отвечает за подобную работу?» — написала Тамара.





6 января в Кировском районе Новосибирска в результате падения в открытый люк погиб пожилой мужчина. По предварительной информации, новосибирец чистил от снега дорожку в гаражном кооперативе и просто отошел в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему.