Пилот самолета пролетел над центром города без пробок и оперного театра

Новосибирские историки опубликовали ролик с уникальными кадрами полета над Новосибирском, снятыми в 1929 году.





Это видео было впервые представлено публике на новогодних праздниках в рамках показа в кинозале «Синема», сообщили НГС.НОВОСТИ в Музее Новосибирска.





2-минутное видео содержит редкие кадры видов города, снятых с высоты птичьего полета. Нынешние очертания Новосибирска угадываются только по сетке улиц и нескольким историческим зданиям, уже стоявшим в конце 1920-х годов.





«В этой хронике видно, как Красный проспект тянется от реки вглубь еще "деревянного" города, а на Базарной площади (нынешней площади Ленина) еще стоит первый кинотеатр Новосибирска, созданный Федотом Махотиным», — рассказали в Музее Новосибирска.





В записи хорошо различимы здания Дома офицеров (современный адрес — Красный проспект, 63, ранее назывался Домом инвалидов), Новосибирского государственного краеведческого музея (Городской торговый корпус, Красный проспект, 23) и Дома Ленина (Красный проспект, 32).





На своем месте — современные здания Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств (Красный проспект, 38) и облпотребсоюза (Красный проспект, 29). Угадывается здание мэрии Новосибирска на Красном проспекте, 34, но оно заметно ниже, чем сейчас — верхние этажи еще не надстроены.





Здание Новосибирского театра оперы и балета полностью отсутствует — его строительство началось в начале 1930-х годов и было закончено в 1945 году.





Часть хроники снята в Октябрьском районе Новосибирска — в районе улицы Восход (ранее называлась Сузунской) и реки Каменка, русло которой сейчас занимает улица Ипподромская.









«Новосибирский дом документального кино» начал сбор архивных материалов и собирает полную историческую кинохронику города. Часть лент с историческими свидетельствами получена в Российском государственном архиве кинофотодокументов в подмосковном Красногорске. Ко Дню города-2017 планируется завершить монтаж фильма «Хроника города Новосибирска. Продолжение». НГС.НОВОСТИ уже публиковали редчайшие архивные кадры, снятые в Новосибирске в середине прошлого века.