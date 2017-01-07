У новосибирцев начались проблемы с доставкой заказов c AliExpress

У новосибирцев начались проблемы с доставкой заказов c AliExpress


​Популярный китайский интернет-магазин AliExpress временно приостановил экспресс-доставку товаров в Россию с помощью логистической компании SPSR — из-за проблем с растаможиванием на границе посылки могут не получить жители РФ, в том числе новосибирцы.


Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на письмо AliExpress, направленное продавцам этой интернет-платформы.


Китайский онлайн-ритейлер приостановил опции отправки заказов «Китайско-российская доставка — SPSR» и «AliExpress доставка без забот — прежде всего», но продолжает посылать в РФ товары, оформленные для доставки через Почту России, в том числе EMS. По данным ТАСС, AliExpress попросил продавцов отменить уже сформированные, но не отправленные заказы, которые должны были отправиться в Россию через SPSR, и договориться с покупателем о других способах доставки.


ТАСС также приводит комментарий гендиректора SPSR Владимира Солодкина, который пояснил, что проблемы стали испытывать все операторы доставки, участвующие в эксперименте Федеральной таможенной службы по электронному декларированию экспресс-отправлений. По данным Солодкина, со 2 января таможня начала запрашивать больше бумажных копий паспортных данных получателей заказов.


Кроме AliExpress временно приостановил экспресс-доставку крупный британский онлайн-ритейлер ASOS, однако компания объяснила это техническими вопросами. «Нам очень жаль, но мы вынуждены были принять непростое решение отключить возможность экспресс-доставки. Это произошло, потому что наша система сейчас обновляется. Как только мы уладим все технические вопросы, мы немедленно снова включим эту опцию», — сообщается на российском сайте торговой площадки. Своим клиентам ASOS пока предлагает воспользоваться стандартной бесплатной доставкой, которая «потребует не намного больше времени».


У новосибирцев за год заметно возрос интерес к китайским интернет-магазинам — число платежей увеличилось на 78 %. Для обработки растущего потока посылок из-за рубежа Почта России смонтировала в новосибирском аэропорту «Толмачёво» автоматизированную линию сортировки отправлений производства японской корпорации Toshiba. С декабря прошлого года линия может обрабатывать до 200 тыс. отправлений в сутки.

Михаил Руднев
Фото Густаво Зырянова

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