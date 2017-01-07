Новосибирец уступил дорогу прохожему и погиб, упав в открытый люк

В Кировском районе Новосибирска пожилой мужчина погиб, упав в открытый люк канализационного коллектора​ — по предварительной информации, мужчина чистил от снега дорожку в гаражном кооперативе и просто отошел в сторону, чтобы уступить дорогу прохожему.





Как сообщила НГС.НОВОСТИ старший помощник руководителя СК РФ по НСО Анастасия Кулешова, инцидент произошел во второй половине дня 6 января.





По предварительным данным СК, мужчина расчищал тропинку от снега возле гаражного кооператива. «Решив уступить дорогу идущему навстречу прохожему, мужчина отошел в сторону и упал в открытый, припорошенный снегом люк теплотрассы», — сообщила Анастасия Кулешова.





В официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте» сообщается, что погибший — мужчина 1930 года рождения. Спасатели, прибывшие на место происшествия обнаружили, что коллектор был заполнен водой примерно на треть и вода продолжала прибывать.





«Найти тело с данным уровнем воды оказалось невозможным. Было принято решение откачивать воду с помощью помп, чтобы извлечь тело, которое, как позже выяснилось, потоками воды всосало в трубу канализационной сети», — отмечается в группе МАСС. На поверхность тело мужчины было поднято около 17:00 и передано полиции и врачам «скорой помощи».





Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска проводит доследственную проверку по факту происшествия.





Позднее стало известно о двух других случаях, связанных с падением людей в открытые люки теплотрасс: в том же Кировском районе была травмирована 6-летняя девочка, в Заельцовском районе прохожие чудом спасли девушку, которая угодила в люк.





Случай с ребенком произошел вечером 3 января на улице Федора Горячева. «Мать 6-летней девочки на несколько минут оставила ребенка без внимания, в результате ребенок упал в открытый люк теплотрассы. Женщина помогла девочке выбраться. Спустя сутки, когда ребенок почувствовал себя плохо, родители вызвали врачей "скорой помощи"», — рассказала Анастасия Кулешова. С черепно-мозговой травмой ребенок был доставлен в медицинское учреждение, сейчас состояние девочки оценивается как стабильное.





Читательница НГС.НОВОСТИ Тамара рассказала о еще одном аналогичном случае, который мог обернуться серьезными последствиями. «Вчера около 21:00 напротив остановки "Холодильная" девушка, перешедшая через дорогу, одной ногой провалилась в люк теплотрассы. Крышка с удивительной легкостью сползла и стала переворачиваться, а девушка успела наклониться корпусом в сторону и прижаться к земле. Я держала люк, чтобы девушка с помощью подруги смогла выбраться», — описала Тамара инцидент в Заельцовском районе.







Трагедия, по словам Тамары, не произошла только по счастливой случайности. Читательница НГС.НОВОСТИ также выдвинула свою версию причин происшествия. «[Вчера] с утра именно на этом месте там долго работала машина, расчищала снег. Не является ли причиной недавних трагедий небрежная работа людей на такой технике? Ведь для них главное - убрать снег... И кто отвечает за подобную работу?» — написала Тамара.

