В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком

В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)

В ночь на 7 января в новосибирских храмах прошли рождественские богослужения — для прихожан Вознесенского кафедрального собора устроили праздничный фейерверк.


Как сообщает официальный сайт Новосибирской митрополии Русской православной церкви, в ночь на Рождество богослужение в кафедральном соборе провел митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.


«Всенощное бдение накануне Рождества Христова состоит из великого повечерия с литией, утрени и первого часа», — говорится в сообщении на сайте митрополии.


В честь Рождества Христова украшена территория Вознесенского храма, а по окончании всенощного бдения для прихожан собора, всех верующих и горожан был организован фейерверк, отмечается в сообщении пресс-службы новосибирской митрополии.


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ в ночь на 7 января побывал в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинке. 


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком (фоторепортаж)


25 декабря новосибирские прихожане католической и протестантской церквей провели праздничные мессы в честь Рождества Христова.

Михаил Руднев
Фото Владимира Осинцева с сайта Новосибирской митрополии nskmi.ru (1–2), Алексея Игнатовича (3–8)

Прочтений: 5921
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (56)56
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено