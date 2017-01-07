В главном новосибирском храме Рождество встретили фейерверком

В ночь на 7 января в новосибирских храмах прошли рождественские богослужения — для прихожан Вознесенского кафедрального собора устроили праздничный фейерверк.





Как сообщает официальный сайт Новосибирской митрополии Русской православной церкви, в ночь на Рождество богослужение в кафедральном соборе провел митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.





«Всенощное бдение накануне Рождества Христова состоит из великого повечерия с литией, утрени и первого часа», — говорится в сообщении на сайте митрополии.





В честь Рождества Христова украшена территория Вознесенского храма, а по окончании всенощного бдения для прихожан собора, всех верующих и горожан был организован фейерверк, отмечается в сообщении пресс-службы новосибирской митрополии.









Фотокорреспондент НГС.НОВОСТИ в ночь на 7 января побывал в Храме в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинке.





























25 декабря новосибирские прихожане католической и протестантской церквей провели праздничные мессы в честь Рождества Христова.