​В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев

Полицейские пресекли деятельность пятерых наркоторговцев в Новосибирске. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по НСО вышли на след организованной наркогруппировки, рассказали сегодня, 6 января, в пресс-службе ведомства.











В группе было две женщины и трое мужчин — в возрасте от 24 до 30 лет. Кроме организатора группы, другие участники ранее судимы не были. Они занимались приемом заявок от наркоманов, фасовали наркотики и делали закладки. Во время одной из закладок в Ленинском районе был задержан первый участник группы; остальные четверо в ходе спецоперации были задержаны по разным адресам через несколько дней.









У задержанных было найдено более 2 кг синтетических наркотических средств, приготовленных для сбыта. А также изъяты упаковочные материалы, весы, мобильные телефоны, деньги в сумме 150 тыс. руб., предположительно, полученные от продажи наркотиков.











Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.







Напомним, в конце декабря наркополицейские задержали своих коллег-полицейских, пытавшихся реализовать партию из 1 кг наркотиков.