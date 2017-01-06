​В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев

Полицейские пресекли деятельность пятерых наркоторговцев в Новосибирске. В ходе оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по НСО вышли на след организованной наркогруппировки, рассказали сегодня, 6 января, в пресс-службе ведомства.


В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев (фото)


В группе было две женщины и трое мужчин — в возрасте от 24 до 30 лет. Кроме организатора группы, другие участники ранее судимы не были. Они занимались приемом заявок от наркоманов, фасовали наркотики и делали закладки. Во время одной из закладок в Ленинском районе был задержан первый участник группы; остальные четверо в ходе спецоперации были задержаны по разным адресам через несколько дней.


В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев (фото)


У задержанных было найдено более 2 кг синтетических наркотических средств, приготовленных для сбыта. А также изъяты упаковочные материалы, весы, мобильные телефоны, деньги в сумме 150 тыс. руб., предположительно, полученные от продажи наркотиков.


В Новосибирске задержали группировку наркоторговцев (фото)


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. 


Напомним, в конце декабря наркополицейские задержали своих коллег-полицейских, пытавшихся реализовать партию из 1 кг наркотиков.

Андрей Ткачук
Фото ГУ МВД РФ по НСО

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