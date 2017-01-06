В ночь на Рождество в Новосибирске резко похолодает

В ночь на Рождество в Новосибирске резко похолодает

Новосибирские синоптики предупреждают о резком похолодании. Сегодня, 6 января, ближе к вечеру ожидается небольшой снег и понижение температуры до –15 градусов. Ночью столбик термометра опустится в Новосибирске до –26 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС. В Новосибирской области ночью похолодает до –31 градуса.


Днем 7 января в Новосибирске ожидается потепление до –12…–14 градусов. На дорогах — гололедица. В воскресенье, 8 января, днем потеплеет до –5. А первая рабочая неделя в Новосибирске ожидается холодной — со средней дневной температурой ниже –17. ​

Андрей Ткачук
Фото pixabay.com

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