В ночь на Рождество в Новосибирске резко похолодает

Новосибирские синоптики предупреждают о резком похолодании. Сегодня, 6 января, ближе к вечеру ожидается небольшой снег и понижение температуры до –15 градусов. Ночью столбик термометра опустится в Новосибирске до –26 градусов, сообщает Западно-Сибирское УГМС. В Новосибирской области ночью похолодает до –31 градуса.







Днем 7 января в Новосибирске ожидается потепление до –12…–14 градусов. На дорогах — гололедица. В воскресенье, 8 января, днем потеплеет до –5. А первая рабочая неделя в Новосибирске ожидается холодной — со средней дневной температурой ниже –17. ​