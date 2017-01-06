​Новосибирцы присоединились к петиции против фильма «Викинг»

Новосибирцы присоединились к петиции против фильма «Викинг»

Жители Новосибирска ставят свои подписи под петицией о запрете фильма «Викинг». Петиция «Запретить показ фильма "Викинг" (2016 г.), реж. А. Кравчука» была создана на портале change.org 1 января. В настоящий момент ее подписали 12 141 человек, включая жителей Новосибирска. По достижении 15 тыс. подписей петиция будет направлена в Роспотребнадзор.


Основные претензии создателей петиции: «фильм не соответствует возрастному ограничению "12+"» и «отсутствие исторической правды».


«Начинается он с убийства животного, и далее кровь не сходит с экрана. Просмотр данного фильма опасен для психического становления детей от 12 лет, а для взрослых опасен тем, что вносит раскол в общество», — говорится в тексте петиции.


Новосибирских подписантов не устроили схожие обстоятельства. «Хватит лгать об отсталости Руси до принятия христианства», — пишет в комментариях под петицией Дмитрий Иванов из Новосибирска. «Это возмутительно!» — вторит Диана Осколкова. «Сколько можно коверкать историю?» — вопрошает Евгений Бер.


Фильм «Викинг» режиссера Андрея Кравчука вышел в прокат новосибирских кинотеатров 29 декабря. Как сообщает портал kinopoisk.ru, бюджет фильма составил 1,25 млрд руб. По данным портала kinobusiness.com, в новогодний уикенд «Викинг» стал лидером проката в кинотеатрах России, опередив комедию «Елки-5» и голливудский блокбастер «Пассажиры». За пять дней проката «Викинг» собрал 475 млн руб., причем более 142 млн руб. картина собрала 1 января, установив рекорд по сборам в первый день нового года.



В Новосибирске фильм идет в двух вариантах — с возрастной категорией «18+» и «12+» (на несколько минут короче). Отметим, что сейчас в Новосибирске снимается комедия «Новый год не наступит никогда», которая, возможно, будет принята более благосклонно.


Справка: «Викинг» — российский фильм 2016 года, повествующий о приходе к власти князя Владимира в Х веке. По словам продюсера фильма Анатолия Максимова, сюжет фильма в точности воспроизводит «Повесть временных лет».

Андрей Ткачук
Фото kinobusiness.com, видео youtube.com

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