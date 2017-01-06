​Предполагаемый сексуальный маньяк из Новосибирска признан вменяемым

Новосибирские следователи продолжают допрашивать обвиняемого в 17 изощренных убийствах. 51-летнего Евгения Чуплинского этапировали под конвоем в Новосибирск из Центра социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского в Москве, подтвердил НГС сегодня, 6 января, адвокат обвиняемого Михаил Жуков.







По словам адвоката, его подзащитного выписали из спецстационара в Москве еще в конце 2016 года, поэтому Новый год Евгений Чуплинский отмечал в камере СИЗО в Новосибирске.







«Мой подзащитный признан вменяемым, каких-то патологий и отклонений у него не выявлено, в принудительных мерах медицинского характера он не нуждается. Сейчас в рамках досудебного соглашения он продолжает выполнять взятые на себя обязательства», — пояснил адвокат Михаил Жуков. На вопрос о признании Чуплинским вины в предъявленном обвинении адвокат ответил, что пока не может комментировать это обстоятельство из-за тайны следствия.







Напомним, в середине октября 2016 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин подтвердил, что Евгению Чуплинскому предъявили обвинение в 17 зверских убийствах, совершенных в 1998–2006 годах в Новосибирске. Впервые Чуплинского по подозрению в причастности к этим преступлениям задержали в мае 2006 года, но отпустили. Повторно мужчина был задержан и помещен под стражу в конце апреля 2016 года. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

