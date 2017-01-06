Сова из «Гарри Поттера» летает по центру Новосибирска

​Новосибирцы заметили летающую по Красному проспекту сову. Около 10 утра большая крупная сова вида бородатая неясыть была замечена в районе Rock City Bar на ул. Красный проспект, 37. Сова села на вывеску одного из баров и, немного посидев, полетела дальше. 


Сообщить о найденной хищной птице можно по телефону Центра реабилитации хищных птиц в Новосибирске 8-913-37-52-111
Сообщить о найденной хищной птице можно по телефону Центра реабилитации хищных птиц в Новосибирске 8-913-37-52-111


«Совы и другие хищные птицы прилетают в Новосибирск из ближайших лесов в поисках пищи. Если сова сама летает, значит, с ней все в порядке», — пояснила волонтер новосибирского Центра реабилитации хищных птиц Ульяна Бакшеева. Расстояние по воздуху от Заельцовского бора до «Рок Сити»  — примерно 3,5 км, такое расстояние сова преодолевает за считаное число минут. По словам волонтера, в прошлом году в Новосибирске в Центр было доставлено 108 хищных птиц, и почти половина — именно совы. После лечения и реабилитации птиц вывозят в лес и отпускают.


«Если вы увидели хищную птицу, которой требуется помощь, посадите ее в картонную коробку. Не кормите и не поите. Как можно быстрее передайте специалистам — в зоопарке не примут», — говорит Ульяна Бакшеева.


Сова из «Гарри Поттера» летает по центру Новосибирска (фото)


Отметим, что сова вида бородатая неясыть снималась в фильмах про Гарри Поттера — в роли совы друга Поттера Рона Уизли. У главного же героя была полярная сова.

Андрей Ткачук
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