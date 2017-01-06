В Заельцовском бору спасатели начали бесплатно поить горячим чаем





Новосибирские спасатели начали поить горячим чаем посетителей Заельцовского бора. Полевая кухня заработала недалеко от катка на входе в ПКиО «Заельцовский бор». «Несмотря на комфортную температуру, спасатели готовы прийти на помощь и обогреть всех желающих», — пояснил НГС представитель ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Посетителям предлагают горячий чай и сахар. Кроме того, здесь же дежурит отряд оперативного реагирования.









Как уточнили в МЧС, в режиме повышенной готовности службы будут находиться до 16 января. По данным начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, озвученным им в начале недели на пресс-конференции, с 31 декабря по 3 января подразделения Государственной противопожарной службы выезжали на вызовы 169 раз — преимущественно для экстренной помощи на дорогах.​