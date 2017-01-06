В Заельцовском бору спасатели начали бесплатно поить горячим чаем

В Заельцовском бору спасатели начали бесплатно поить горячим чаем (видео)


Новосибирские спасатели начали поить горячим чаем посетителей Заельцовского бора. Полевая кухня заработала недалеко от катка на входе в ПКиО «Заельцовский бор». «Несмотря на комфортную температуру, спасатели готовы прийти на помощь и обогреть всех желающих», — пояснил НГС представитель ГУ МЧС по НСО Павел Винаков. Посетителям предлагают горячий чай и сахар. Кроме того, здесь же дежурит отряд оперативного реагирования.



Как уточнили в МЧС, в режиме повышенной готовности службы будут находиться до 16 января. По данным начальника ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктора Орлова, озвученным им в начале недели на пресс-конференции, с 31 декабря по 3 января подразделения Государственной противопожарной службы выезжали на вызовы 169 раз — преимущественно для экстренной помощи на дорогах.​

Андрей Ткачук
Фото и видео ГУ МЧС по НСО

Прочтений: 6546
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено