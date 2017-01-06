Девушки в купальниках замерли около проруби для съемки красивого ролика

Девушки в купальниках замерли около проруби для съемки красивого ролика (видео)

Компания новосибирцев разделась до купальных костюмов и замерла в мороз для съемки флешмоба «Манекен Челлендж». Съемки проходили в маральнике «Никольское» в Алтайском крае в начале января. 

«Сняли бомбический "манекен челендж"», — прокомментировал НГС один из авторов видео, Степан Сафонкин. «Встретили 2017 год душевно, дружно — так его и проведем», — поделилась впечатлением еще одна участница видео, Наталья Погадаева. В ролике шестеро парней и три девушки в купальных костюмах замерли в разных позах во время веселья около проруби и бани. Съемка велась радиоуправляемым квадрокоптером — компактным летательным аппаратом с винтами как у вертолета, способным перемещаться в любом направлении. 


Температура в селе Никольское в эти дни была примерно как и в Новосибирске, свидетельствует портал gismeteo.ru, — около –5 градусов.

Это далеко не единственный ролик, в котором новосибирцы присоединяются к флешмобу The Mannequin Challenge. Например, новосибирские хирурги превратились в манекенов прямо в операционных

Андрей Ткачук
Фото и видео instagram.com

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