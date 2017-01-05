​Хоккей: «Сибирь» пропустила пять шайб в матче против московского «Динамо» 

Сегодня, 5 января в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому «Динамо» со счетом 5:2 (1:2, 1:2, 0:1),


Счет открыли новосибирцы, играя в большинстве на 12 минуте. «В касание из правого круга вбрасывания после паса из-за ворот зарядил Максим Игнатович!», - говорится в онлайн-трансляции на сайте хоккейного клуба «Сибирь».

В конце первого периода гости отыгрались на 19 минуте, когда тоже играли в большинстве, а затем вышли вперед на 20 минуте.

В начале второго периода вратарь «Сибири» Иван Налимов пропустил третью шайбу, и его место в воротах занял Алексей Красиков. Однако он пропустил гол практически сразу, после этого главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка взял тайм-аут.

Немного сократить разрыв в счете новосибирцам помог Георгий Мишарин на 38 минуте. Больше счет не изменился, пока в конце игры голкипера «Сибири» не поменяли на шестого полевого игрока. Пятая шайба залетела в пустые ворота.


В предыдущий раз команды встречались в сентябре 2016 года, Тогда победа также осталась за «Динамо»,


«Сибирь» располагается на 10 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру новосибирцы проведут дома 7 января с подмосковным «Витязем»

Елена Громкова

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