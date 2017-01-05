Бывшая новосибирская певица и экс-подруга Винни Джонса заявила о смертельном диагнозе (видео)

Бывшая новосибирская певица и экс-подруга Винни Джонса заявила о смертельном диагнозе (видео)

Бывшая новосибирская певица и экс-подруга звезды фильма «Карты, деньги, два ствола» Винни Джонса Лама Сафонова заявила о смертельном диагнозе и попросила помощи у поклонников. 


«Ребята... У меня РАК... Произносить это страшно, больно, тяжело признаваться, тем более, когда тебя считают сильной, успешной, цветущей... РАК...», - объявила в соцсетях певица, добавив, что у нее вторая стадия заболевания, предположительно переходящая в третью.


По словам Ламы Сафоновой, такой диагноз врачи поставили ей только в конце декабря, а 9 января ей предстоит тяжелая операция по удалению нескольких органов, в том числе матки и яичников. Осложняется все еще тем, что у девушки отмечена непереносимость большого спектра лекарств, в том числе наркоза и антибиотиков.


«В чем вся сложность ситуации: проверить на более высокую стадию рак мы сможем только во время операции. Сейчас там, где стоит такой аппарат, выходные до 9-го. А у меня непереносимость большого ряда препаратов. Разрезать-то разрежут… Я очень надеюсь, что как-то перенесу операцию. Нашли хирурга, кто возьмется, нашли анестезиолога, который придумал определенный коктейль, но длительность операции будет большой. И после операции должна быть серьезная реабилитация», - сквозь слезы рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Лама, добавив, что большинство федеральных СМИ смогут подключиться к ее проблеме только после праздников, т.к. многие сейчас просто отдыхают. 

Бывшая новосибирская певица и экс-подруга Винни Джонса заявила о смертельном диагнозе (видео)


«Восстановление будет мучительным. Наверное, иногда лучше вовремя решиться озвучить беду и иметь шанс на жизнь, чем обрести посмертно рейтинговые эфиры под заголовками "как же так все поздно"», - пишет девушка на своей странице вКонтакте и просит помочь ей финансово, т.к. деньги требуются не только на операционный период, но и послеоперационную реабилитацию. Счета банковских карт Ламы опубликованы как на ее страницах в соцсетях, так и на официальном сайте lamamusic.ru.


22 января, как уточнила сама Лама, в Москве пройдет музыкальный марафон звезд эстрады под хештегом #ЛамаСафоноваЖиви. А позднее планируется и рок-марафон.

Бывшая новосибирская певица и экс-подруга Винни Джонса заявила о смертельном диагнозе (видео)


Справка: Лама Сафонова – бывшая новосибирская исполнительница, а ныне столичная фешн-звезда, продюсер, композитор и певица Lama. С 1991 г. выпустила 3 официальных альбома. Написала более 100 песен. Была приглашенной звездой на «Евровидение-2012». За сотни благотворительных концертов, в том числе для онкобольных, получила орден «За благородство помыслов и дел» от МВД России. По версии канала «Муз-ТВ» и мужского журнала «XXL» вошла в десятку самых харизматичных и сексуальных певиц страны. В 2014 г. стали известна на Западе из-за романтической связи со звездой фильма «Карты, деньги, два ствола» Винни Джонсом, с кем через некоторое время рассталась из-за его семейного положения. 


Илья Калинин
Фото предоставлены Ламой Сафоновой
Видео: YouTube.ru

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