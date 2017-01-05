В Новосибирске начались съемки комедии «Новый год не наступит никогда» (фото)





​Новосибирский кинорежиссер Филипп Дмитриев начал съемки полнометражной комедии «Новый год не наступит никогда».





«Это комедия – мой первый детский полный метр. В ролях из профессиональных новосибирских актеров – Евгений Важенин и Олег Захаров (самый плодовитый новосибирский кинорежиссер – И.К.). Его, наверное, тоже уже можно назвать профессионалом. Пока больше никого не призывали, т.к. роли в основном детские. Из раскрученных звезд не успеваем уже никого пригласить», - сообщил Филипп Дмитриев, добавив, что писал российскому актеру Егору Бероеву, но пока не получил от него ответ.







В комедии «Новый год не наступит никогда», сценарий для которой написал новосибирский писатель Александр Духнов, используется довольно известный художественный прием, когда главные герои попадают в так называемую «петлю времени».







В дом семьи Шишкиных приезжают родственники, чтобы весело встретить Новый год. Однако, по необъяснимым причинам, праздник никак не наступает: каждое следующее утро календарь снова и снова показывает 31 декабря. Чтобы наконец в полночь наступило 1 января и пришел Новый год, надо и взрослым, и детям исправить ошибки, и не очень хорошие поступки, которые они совершили в последний день. Но одни неспособны осознать свои промахи, а другие просто получают удовольствие от таких необычных каникул…







Первые съемки уже прошли в «МЕГЕ», ИКЕА, на катке, в бассейне «Водолей» и в коттеджном поселке «Березки». Планируются также съемки в аэропорте «Толмачево» и в самолете. В фильме участвует порядка 20 детей, 6 – в главных ролях.







Завершить съемочный процесс предполагается уже в январе: съемки идут практически каждый день. Полностью фильм планируется сделать к апрелю, а в широкий показ выдать накануне Нового года. На производство фильма Дмитриев рассчитывает потратить всего около 500 тыс. руб.







Филипп Дмитриев – один из режиссеров местного «Ералаша», в 2014 году снял в Новосибирске триллер «Шкварки», в котором сыграл российский актер Александр Панкратов-Черный.