В Новосибирске выпустили монету Арктических территорий номиналом 1945 рублей (фото)

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В Новосибирск привезли монету Российских Арктических территорий с изображением ордена Великой Отечественной войны и номиналом 1945 руб.





«Мы разработали и запустили новую серию сувенирных монет из 20 штук, которые посвящены советским наградам Великой Отечественной войны и выпущены от имени необитаемых Российских Арктических территорий. Первая серия монет — с указанием острова Северная Земля», — рассказал руководитель новосибирской нумизматической компании Katz Coins Notes & Supples Corp. Станислав Кац.







Сувенирная монета Российских Арктических территорий издана тиражом 1000 экземпляров из медно-никелевого сплава с холодной разноцветной эмалью и посеребрением, в коллекционном качестве «пруф». Стоят 1945 руб. Арктических территорий в нумизматическом магазине 750 руб.





Как уточнили в компании, монета изготовлена на одном из частных европейских монетных дворов. В дальнейшем к серии сувенирных монет будет выпущен специальный альбом.