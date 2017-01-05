На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами
На выставку кошек редких пород привезли около 180 участников порядка 20 пород, самой редкой из которых стала кошка из Челябинска породы Американский керл.
«У этой кошки завернуты назад уши. И самым лучшим представителем породы считается та, у которой уши завернуты в обратную сторону на больший градус. Американцы любят всякие диковинки. Все мутации, которые происходят в кошачьем мире, они замечают и закрепляют в породу», — рассказала организатор выставки, президент клуба элитных кошек «Королевская династия» Светлана Анисимова.
Выставка кошек редких пород проходит 5 и 6 января в ТЦ «Фестиваль» и имеет статус международной. Здесь присутствует жюри соответствующего ранга, а кошки могут получить в том числе и титул «Чемпион мира».
Стоимость кошек, представленных на выставке, — от 5 тыс. руб. и примерно до 100 тыс. руб. «Американец (Американский керл. — И.К.) — дорогой, такая кошка может стоит порядка 80 тыс. руб.», — уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Светлана Анисимова в перерывах между судейством и награждениями.
Об аналогичной выставке кошек, которая проходила в ТРЦ «Ройял Парк», НГС.НОВОСТИ рассказали 24 декабря 2016 года.
Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой