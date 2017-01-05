На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами

На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)

​На выставку кошек редких пород привезли около 180 участников порядка 20 пород, самой редкой из которых стала кошка из Челябинска породы Американский керл. 


«У этой кошки завернуты назад уши. И самым лучшим представителем породы считается та, у которой уши завернуты в обратную сторону на больший градус. Американцы любят всякие диковинки. Все мутации, которые происходят в кошачьем мире, они замечают и закрепляют в породу», — рассказала организатор выставки, президент клуба элитных кошек «Королевская династия» Светлана Анисимова.

На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)

Выставка кошек редких пород проходит 5 и 6 января в ТЦ «Фестиваль» и имеет статус международной. Здесь присутствует жюри соответствующего ранга, а кошки могут получить в том числе и титул «Чемпион мира». 

На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)

Стоимость кошек, представленных на выставке, — от 5 тыс. руб. и примерно до 100 тыс. руб. «Американец (Американский керл. — И.К.) — дорогой, такая кошка может стоит порядка 80 тыс. руб.», — уточнила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Светлана Анисимова в перерывах между судейством и награждениями. 

На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)


На выставку редких кошек привезли «американца» с завернутыми назад ушами (фото)

Об аналогичной выставке кошек, которая проходила в ТРЦ «Ройял Парк», НГС.НОВОСТИ рассказали 24 декабря 2016 года. 

Илья Калинин
Фото Ольги Бурлаковой

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