Нетрезвый новосибирец стрельбой попытался уладить конфликт в центре города


Нетрезвый новосибирец стрельбой попытался уладить конфликт в центре города (фото)

Вчера около полуночи на ул. Сибирская, 52 между двумя компаниями произошел конфликт, который попытался уладить стрельбой прохожий.


«Две машины кавказцев, один русский, валяющийся в снегу... Потом ДПС приехали», — коротко описал корреспонденту НГС.НОВОСТИ происшествие очевидец, пожелавший остаться неназванным. 

Нетрезвый новосибирец стрельбой попытался уладить конфликт в центре города (фото)


«Прибывшие полицейские конфликтующих уже не застали и начали опрашивать свидетелей и очевидцев… Установили и задержали мужчину, который выстрелил в воздух из травматического пистолета. Он якобы, с его слов, проходил мимо, услышал крики женщины и решил разобраться», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.

Нетрезвый новосибирец стрельбой попытался уладить конфликт в центре города (фото)


Уладившего стрельбой из пистолета конфликт задержали недалеко от места происшествия. Им оказался мужчина 1960 года рождения, по внешним признакам, как заметили в полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения. На травматический пистолет, из которого стрелял, разрешение у него имелось. 


Еще один новосибирец стрелял 1 января из травматического пистолета, но уже по своим соседям. 

Илья Калинин
Фото очевидца происшествия 

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