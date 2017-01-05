Нетрезвый новосибирец стрельбой попытался уладить конфликт в центре города





Вчера около полуночи на ул. Сибирская, 52 между двумя компаниями произошел конфликт, который попытался уладить стрельбой прохожий.





«Две машины кавказцев, один русский, валяющийся в снегу... Потом ДПС приехали», — коротко описал корреспонденту НГС.НОВОСТИ происшествие очевидец, пожелавший остаться неназванным.







«Прибывшие полицейские конфликтующих уже не застали и начали опрашивать свидетелей и очевидцев… Установили и задержали мужчину, который выстрелил в воздух из травматического пистолета. Он якобы, с его слов, проходил мимо, услышал крики женщины и решил разобраться», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







Уладившего стрельбой из пистолета конфликт задержали недалеко от места происшествия. Им оказался мужчина 1960 года рождения, по внешним признакам, как заметили в полиции, он был в состоянии алкогольного опьянения. На травматический пистолет, из которого стрелял, разрешение у него имелось.







Еще один новосибирец стрелял 1 января из травматического пистолета, но уже по своим соседям.