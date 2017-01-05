В крупной аварии с автобусами, «ГАЗелью» и Audi пострадало 32 человека (видео) 

​Крупная авария с участием двух пассажирских автобусов, «ГАЗели» и Audi Q7 случилась накануне вечером на 240-м км трассы «Чуйский тракт».







«По предварительным данным, произошло столкновение автобуса ЛАЗ, автобуса Higer, грузовой "ГАЗели" и Audi Q7. В ДТП 3 человека погибли, 29 получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 2 несовершеннолетние», — сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю, уточнив, что авария произошла в 20:15 на границе Косихинского и Первомайского районов.







Предварительной причиной аварии мог стать обгон водителя одного из автобусов, в результате которого он не справился с управлением и допустил столкновение, сообщило РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Алтайскому краю.







«Как я понял, шел сначала ЛАЗ, за ним белый Audi, а потом китайский Higer. Вот как ехала "ГАЗель", сложно сказать — она лежала на боку. Может, она по "встречке" ехала, может, по своей полосе», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ водитель Toyota Caldina, ехавший по этому участку дороги в это же время в Новосибирск. По его словам, дорога была чищенная, но очень скользкая.







«Там еще на большой скорости ехал [мне] по встречке либо Toyota Harrier, либо Lexus. Год выпуска 1999–2002-й. Какой-то коричневый или даже бежевый. Возможно, и он где-то был виноват. Тут надо, конечно, регистраторы смотреть», — пояснил очевидец ДТП.







По свидетельствам очевидцев, больше всего пострадал старый ЛАЗ, превратившись в кучу металлолома. Как рассказал работник «скорой помощи» Андрей, работавший на месте ДТП, «водителя [ЛАЗа] зажало, и его не удалось спасти». Автобус Higer ехал в Бийск по маршруту № 889 «Бийск – Новосибирск». Номера на автобусе ЛАЗ и Audi были 22-го региона.





Все пострадавшие доставлены в больницы Косихинского района, села Налобиха, городов Новоалтайска и Барнаула. На месте ДТП работали медики «скорой помощи», сотрудники МЧС, ГИБДД и полиции.





Еще одна авария на Алтае с жительницей Новосибирска произошла 3 января на 113-м км автодороги Горно-Алтайск — Чоя — Верх-Бийск.





Дополнение: После публикации материала стала известна предварительная причина аварии: водитель автобуса Higer («Новосибирск – Бийск») во время обгона попутного транспортного средства не справился с управлением и столкнулся с грузовой «ГАЗелью», двигавшейся по встречной полосе, которая отлетела на автобус ЛАЗ («Манжерок – Барнаул»), который, в свою очередь, столкнулся с иномаркой. Это озвучило агентство «Рамблер» со ссылкой на представителя ГУ МВД по Алтайскому краю.









