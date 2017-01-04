В Новосибирске гололед сменит мокрый снег

В Новосибирске гололед сменит мокрый снег



Согласно официальным прогнозам, уже в субботу температура воздуха в Новосибирске упадет до -13°С. ​


По данным ФГБУ "Западно-Сибирского УГМС" 5 января ночью ожидается мокрый снег, местами метель. На дорогах будут снежные заносы, и гололедица, температура составит -1...-3°C. Но уже в пятницу придет похолодание и небольшой снег — температура упадет до -9°С, в субботу — до -13°С.


5 января ожидаются порывы ветра до 15 м/с, ближе к выходным ветер будет 3-8 м/с. 


В Новосибирской области похолодание будет сильнее. На северо-западе региона 6 января температура днем опустится до -21°С, ночью до -27°С, однако в субботу она вновь повысится до -21°С ночью и -15°С днем. 


Наталья Гредина 
фото pixabay.com

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