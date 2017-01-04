Новосибирцев встревожила забытая на острове посреди Оби собака





На острове Кораблик в районе Северо-Чемского жилмассива уже несколько дней бегает и скулит собака.





Очевидцы считают, что она могла попасть туда только вместе с людьми — вокруг острова сейчас нет прочного льда и тропинок. Спасатели не спешат вызволять пса из снежного плена, по их словам, животное там могли оставить браконьеры, и ему ничего не угрожает.







В редакцию НГС обратилась читательница с Северо-Чемского жилмассива Олеся Махныткина, она живет в одном из домов на берегу Оби, по ее наблюдениям по острову Кораблик уже несколько дней бегает большой черный пес и громко скулит. «Мы живем на седьмом этаже, и нам хорошо видно пространство за островом, там тоже нет никаких троп, вокруг вода. Возможно, пес попал туда с человеком в лодке. Мы позвонили в лодочную станцию на пляже, они на этот остров смотрят в бинокль и людей не видят. Спасать они собаку не хотят, говорят, что не занимаются животными. Но человеку, который ее туда привез, могло стать плохо, его могло засыпать снегом, мало ли что», — объясняет Олеся. По ее словам, по вечерам жалобный лай собаки слышно даже на Северо-Чемском.









На станции Службы аварийно-спасательных работ и гражданской защиты, в которую обращалась читательница, корреспонденту НГС ответили, что информация о собаке поступала спасателям не один раз. «Так как я спасатель и нахожусь на базе, я действую только через своего оперативного дежурного, самостоятельно я выйти не смогу. Я звонил оперативному, уточнял информацию, он мне сказал, что мы на животных не ездим. Что мне сказал старший, то я и выполняю», — сообщил спасатель Игорь Стёпин. Собеседник отметил, что оборудование готово к спасательной операции, однако команды не поступало: «Я-то могу выехать в любую секунду, я на оперативной готовности. Но любая ситуация зависит от начальства», — заключил Стёпин.





Однако начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин сообщил корреспонденту НГС, что судно сейчас не готово к выходу за собакой: «В данный момент средство, которое выходит на реку, стоит на ремонте. Вертолетов у меня, к сожалению, нет». Но после того, как корреспондент НГС процитировал Фокину информацию спасателя, лодка все же вышла к острову.







По наблюдениям Махныткиной, которая смотрела за движением спасателей из окна, лодка обогнула остров и вернулась на станцию, не останавливаясь. «Мы им снова позвонили. Они сказали, что очень опасно просто так пришвартовываться, так как можно примерзнуть», — сообщила собеседница. После операции на станции корреспонденту НГС сообщили, что на берегу нет никаких следов как собаки, так и человека. «Мы увидели кое-что похожее на собаку, но это был мангал», — сообщил Стёпин. По его словам, вокруг острова сейчас нет замерзших участков, по которым пес мог бы туда прибежать. Комментировать дальнейший план действий Стёпин отказался.







Дмитрий Фокин, в свою очередь, после прохода лодки вокруг острова, обратил внимание на то, что за собакой на Кораблик спасателям приходится плавать не в первый раз: «Туда приплывают рыбаки каждый день. Мы за этот год уже ездили туда три раза эту собачку ловить и ни разу ее не поймали. К нам обращались граждане, которые живут в своих квартирах с видом на Обь и наблюдают за собаками, кошками и как рыбаки тонут, хотя они, на самом деле, они просто руками машут, леску вытягивают».







Фокин считает, что собака оказалась на острове, скорее всего, по вине браконьеров: «Туда ездят рыбаки, которые рыбачат с сетью, они смотрят сеть и уходят обратно, так происходит каждый день, пока открытая вода. Как только вода закрывается, собака уходит оттуда самостоятельно. Пусть эти очевидцы сидят на берегу, ловят этих рыбаков и обращаются в инспекцию Рыбохраны».





В компетенцию МАСС входит спасение животных только в том случае, если есть угроза их жизни, что не касается, по мнению Фокина, пса с Кораблика.