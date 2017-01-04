​Новосибирцы отпраздновали Новый год глубоко под водой





Новосибирские дайверы вернулись из поездки в Кемеровскую область, где отпраздновали Новый год в глубоком водоеме, и рассказали НГС о своем путешествии.







Новый год под водой дайверы отмечали на дайв-курорте «Темир» в Таштагольском районе Кемеровской области — поехали с семьями, так что всего было 25 человек, рассказал новосибирский дайвер Евгений Сысолин. Дети в погружении участия не принимали, отмечая Новый год в местном санатории, а в карьер глубиной 106 м отправились 14 человек вечером 31 декабря (большинство — новосибирцы).











Евгений и его супруга Елена нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе с друзьями погрузили в воду наряженную елку и шампанское. Глубина погружения составила 6–7 м, под водой температура была на тот момент +3 градуса, а на улице — от –5 до –10 градусов. Но как признался дайвер, было жарко, поскольку это «одна из самых лучших температур для подледного погружения!».











Под водой экстремалы провели примерно по 40 минут, новички — около 20 минут. Погрузилась команда за несколько минут до Нового года, а в сами праздничные секунды даже открыла бутылку шампанского.







«Первые мысли были об этом скептические — большинство же отмечают Новый год в кругу семьи. Но этот стандарт немного поднадоел, хотелось нового. А в итоге нам очень-очень-очень понравилось! Уже думаем, как будем в следующий раз отмечать», — описал дайвер.







Ранее Евгений и его жена сыграли свадьбу под водой: они обменялись кольцами и произнесли клятвы на глубине почти 5 м.