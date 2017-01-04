​Новосибирцы отпраздновали Новый год глубоко под водой

Новосибирцы отпраздновали Новый год глубоко под водой


Новосибирские дайверы вернулись из поездки в Кемеровскую область, где отпраздновали Новый год в глубоком водоеме, и рассказали НГС о своем путешествии.


Новый год под водой дайверы отмечали на дайв-курорте «Темир» в Таштагольском районе Кемеровской области — поехали с семьями, так что всего было 25 человек, рассказал новосибирский дайвер Евгений Сысолин. Дети в погружении участия не принимали, отмечая Новый год в местном санатории, а в карьер глубиной 106 м отправились 14 человек вечером 31 декабря (большинство — новосибирцы).


Новосибирцы отпраздновали Новый год глубоко под водой


Евгений и его супруга Елена нарядились Дедом Морозом и Снегурочкой, вместе с друзьями погрузили в воду наряженную елку и шампанское. Глубина погружения составила 6–7 м, под водой температура была на тот момент +3 градуса, а на улице — от –5 до –10 градусов. Но как признался дайвер, было жарко, поскольку это «одна из самых лучших температур для подледного погружения!».


Новосибирцы отпраздновали Новый год глубоко под водой


Под водой экстремалы провели примерно по 40 минут, новички — около 20 минут. Погрузилась команда за несколько минут до Нового года, а в сами праздничные секунды даже открыла бутылку шампанского.


«Первые мысли были об этом скептические — большинство же отмечают Новый год в кругу семьи. Но этот стандарт немного поднадоел, хотелось нового. А в итоге нам очень-очень-очень понравилось! Уже думаем, как будем в следующий раз отмечать», — описал дайвер.


Ранее Евгений и его жена сыграли свадьбу под водой: они обменялись кольцами и произнесли клятвы на глубине почти 5 м.

Мария Морсина
Фото предоставлены Евгением Сысолиным

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