На трассе Новосибирск – Омск произошло смертельное ДТП





В 6:40 на 1153-м километре автодороги Новосибирск – Омск в Барабинском районе автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Fiat», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.





От полученных травм скончались водитель Mitsubishi 1989 года рождения и пассажир 1986 года рождения. Еще один пассажир автомобиля госпитализирован, на вид ему около 30 лет, сообщили в пресс-службе управления.







Водитель Fiat находился в машине один, мужчина 1979 года рождения не пострадал.







Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства и причины аварии.