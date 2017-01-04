На трассе Новосибирск – Омск произошло смертельное ДТП

На трассе Новосибирск – Омск произошло смертельное ДТП


В 6:40 на 1153-м километре автодороги Новосибирск – Омск в Барабинском районе автомобиль Mitsubishi Lancer выехал на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Fiat», сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.


От полученных травм скончались водитель Mitsubishi 1989 года рождения и пассажир 1986 года рождения. Еще один пассажир автомобиля госпитализирован, на вид ему около 30 лет, сообщили в пресс-службе управления.


Водитель Fiat находился в машине один, мужчина 1979 года рождения не пострадал.


Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять обстоятельства и причины аварии.

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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