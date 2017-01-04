​Прокатчик лимузинов проиграл в суде справочнику 2ГИС

Прокатчик лимузинов проиграл в суде справочнику 2ГИС


Красноярская компания «101 лимузин» проиграла тяжбу с компанией «2ГИС» из-за сервиса отзывов Flamp, который принадлежит последней.


Согласно тексту решения Арбитражного суда Красноярского края от 28 декабря, компания сдавала в аренду свадебные лимузины и другие транспортные средства для торжества. Некоторым клиентам не понравилось обслуживание, после чего они разместили на сервисе Flamp негативные отзывы. Истец посчитал, что эта информация порочит деловую репутацию фирмы, и попросил суд признать шесть отзывов несоответствующими действительности.


Среди отзывов, цитируемых в решении суда, были претензии к состоянию автомобилей и хамскому поведению водителей. Некоторые пользователи сайта упрекали «101 лимузин» в неисполнении договора, по словам фламперов, компания часто предоставляла не тот автомобиль, который обещала, а также не справлялась с оформлением машин: «Хотела заказать лексус, но по телефону мне сказали одну цену, а когда пришла, цена стала другая, это ладно, нам предложили крайслер. Обговорили часы оплату и т.д. А ГЛАВНОЕ УКРАШЕНИЯ (Заказали полный комплект за 4500 или 4000, уже не помню, в него входят кольца с цветами на крыше, фитин по капоту и еще кустик цветов либо на решотке, либо около стекла, составили бланк заказа). Далее самое интересное: Приезжает наш крайслер, НО фатин расположен не так, как я хотела, и кустика нет!», — сказано в одном из отзывов, орфография автора сохранена.


Гостям другого клиента, согласно отзыву, цитируемому судом, не удалось влезть в поданный автомобиль (орфография сохранена): «В назначенный день приехала машина чистая и с хорошим водителем, НО НЕ ТА!! Заказывали машину с синим салоном и на 12 посадочных мест! По итогу приехала с бежевым и кое-как поместилось 10 человек! Мы не полные и не крупные! По итогу двум гостям пришлось добираться самим!!!!».


Из-за анонимности отзывов на Flamp «101 лимузин» решил подать в суд на ООО «ДубльГис», которому принадлежит сервис. По мнению истца, информация на сайте порочит его деловую репутацию и «способствует формированию в сознании пользователей негативного образа», сказано в тексте решения суда.


Суд не нашел оснований удовлетворить иск, так как посты на «Флампе» содержат лишь личную оценку пользователя: «Как содержание, так и общий контекст информации, а также целевое назначение соответствующей Интернет-страницы указывают на субъективно-оценочный характер оспариваемых высказываний, являющихся реализацией права на свободу слова», — сказано в решении суда.


Прокатчик лимузинов пока еще не подал апелляционную жалобу.


НГС.НОВОСТИ подробно писали о том, как компании судятся с сервисом из-за негативных отзывов. В июле одна из пользовательниц Flamp проиграла суд.

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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