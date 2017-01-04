Новосибирцы перестали поджигать дома фейрверками


Новосибирцы перестали поджигать дома фейрверками


С 31 декабря по 3 января подразделения Государственной противопожарной службы выезжали на вызовы 169 раз, из них 31 раз на пожары, 14 на ложные вызовы, остальные случаи были связаны с экстренной помощью на дорогах, сообщил на пресс-конференции начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов.


За первые три дня нового года в пожарах погибло 3 человека, 3 человека получили травмы. «В прошлом году было на 20 пожаров больше, количество погибших уменьшилось на 5 человек, количество травмированных уменьшилось на 2 человека. В относительном показателе — это достаточно гарантированное снижение пожарной обстановки», — отметил Орлов.


Более половины пожаров произошло в жилом секторе, сообщают в МЧС, самая частая причина возгораний — неаккуратное использование нагревательных приборов, а также неосторожное обращение с огнем. Уже в этом году 8 пожаров возникло из-за курения, сообщает Орлов: «Уснули с сигаретой, оставили ее на столе, ситуации разные».


В сравнении с прошлым годом снизилось количество возгораний из-за петард. В новогоднюю ночь был лишь один подобный пожар: в доме на Лескова, 29 загорелся балкон, предположительно, из-за нарушений правил безопасности. Сейчас по этому случаю идет проверка, сообщили в МЧС.


«Прошлый год был крайне тяжел по пожарной обстановке, только за новогоднюю ночь погибло 6 человек. Причины пожаров те же. В этом году сама новогодняя ночь прошла намного спокойнее, чем в прошлом году. Здесь повлияла профилактика и погода — в прошлом году были морозы за 30, многие остались дома, нагревательные приборы и печи способствовали пожарам. В этом году значительно теплее. Погода нам помогла», — считает Орлов.

Наталья Гредина
Фото pixabay.com

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