Жительница Новосибирска устроила лобовое столкновение на Алтае (фото)





Жительницу Новосибирска госпитализировали на Алтае после устроенного ею при обгоне лобового столкновения.







​3 января в Турочакском районе, на 113-м километре автодороги Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск, жительница Новосибирска 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра и устроила столкновение, говорится в сообщении управления МВД по Республике Алтай.





Встречным автомобилем Hyundai Tucson управлял житель Горно-Алтайска 1971 года рождения.









В результате ДТП девушку из Новосибирска с травмами госпитализировали в районную больницу. Характер и тяжесть травм в МВД не уточнили.







Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Возбуждено административное расследование.

