Жительница Новосибирска устроила лобовое столкновение на Алтае (фото)

Жительница Новосибирска устроила лобовое столкновение на Алтае (фото)


Жительницу Новосибирска госпитализировали на Алтае после устроенного ею при обгоне лобового столкновения.


​3 января в Турочакском районе, на 113-м километре автодороги Горно-Алтайск – Чоя – Верх-Бийск, жительница Новосибирска 1983 года рождения, управляя автомобилем Honda Accord, при совершении обгона не убедилась в безопасности маневра и устроила столкновение, говорится в сообщении управления МВД по Республике Алтай.


Встречным автомобилем Hyundai Tucson управлял житель Горно-Алтайска 1971 года рождения.


Жительница Новосибирска устроила лобовое столкновение на Алтае (фото)


В результате ДТП девушку из Новосибирска с травмами госпитализировали в районную больницу. Характер и тяжесть травм в МВД не уточнили.


Тестирование водителей на наличие алкоголя в крови показало отрицательный результат. Возбуждено административное расследование.

Петр Лохов
Фото мвд.рф

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