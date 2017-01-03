Разгневанный новосибирец выстрелил в шумящих 1 января соседей

​Полиция разыскивает молодого новосибирца, который выстрелил из травматического пистолета

«Оса» в соседей ранним утром 1 января.





Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 4 «Калининский» ищут 26-летнего Ярослава Захарова, которого подозревают в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью» двум молодым людям, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.





Ярослав Игоревич Захаров, дата рождения 28.09.1990 года







«Установлено, что преступление было совершено 1 января около 6:00 в подъезде дома 11 по ул. Земнухова. На лестничной площадке между 6 и 7 этажами в результате конфликта подозреваемый, предположительно, из травматического пистолета “Оса”, произвел 4 выстрела в двух молодых людей», — описали в полиции.





По предварительной информации ГУ МВД, молодого человека разозлил шум у соседей. Тяжесть травм в пресс-службе управления пока уточнить не смогли.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить по тел. 232-20-02, 232-19-61 или 02. «Конфиденциальность гарантируется», — заверили в полиции.







Ранее новосибирцы массово пожаловались на ссоры с соседями: 40 % опрошенных приходилось вызывать полицию или писать заявление участковому. А 17 % признались, что в их случае конфликт дошел до скандала или даже до драки.