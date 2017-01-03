Забор за НГПУ заставил жителей ходить по слишком узкому тротуару

​Жители ул. Выборной недалеко от НГПУ пожаловались на забор, огораживающий дом ЖК «Педагогический», — из-за него они вынуждены ходить по слишком узкой тропинке. 


«В 2016 году построили дом по ул. Выборная, 152/1, огородились, как обычно, забором — теперь народ вынужден ходить вот по такой тропиночке. Если идет машина или встречный человек, пройти невозможно», — пожаловался житель соседнего дома по ул. Рябиновая Евгений Смирнов. Он также снял видео, демонстрирующее, насколько сложно там ходить.  


По его словам, электронные обращения в администрацию Октябрьского района не дали никакого результата. Особенно тяжело приходится пешеходам, если на этот узкий тротуар выходит женщина с коляской, а по дороге едут машины, добавил он. 


Видео Евгения Смирнова


Сегодня в редакцию НГС.НОВОСТИ обратились также жители Заельцовского района, возмущенные появившимся забором на пути пешеходов, которые идут через новый мост с ул. Танковой на пл. Калинина. «Бедолаги возвращаются назад или идут влево по колено в снегу. Где-то дальше, где забор пониже, перелазят через него. В общем, с Танковой — только на танках сюда», — отметил очевидец. В появлении забора пешеходы винят жителей трех домов ул. Овражной.  


Фото читателя 
Фото читателя 


Ранее жители трех домов жилого комплекса в Заельцовском районе Новосибирска воспротивились строительству пешеходного моста с ул. Танковой на ул. Овражная


Мария Морсина

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