Хоккей: «Сибирь» вырвала победу в первом матче года

​Сегодня, 3 января, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла ярославский «Локомотив» со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 2:0).













«Сибирь» очень быстро открыла счет, уже на второй минуте точным броском болельщиков порадовал Зак Бойчак.









Дальше на протяжении первой части первого периода команды показывали достаточно равную, напряженную борьбу с опасными моментами у обоих ворот. К концу игрового отрезка гости стали напористей. Неоднократно новосибирцев выручал голкипер Иван Налимов – «Локомотив» несколько раз подряд выстраивал атаки рядом с ним.







В конце периода новосибирцы оказались в большинстве, но играя в усеченном составе, «Локомотив» выглядел убедительней хозяев.







Во втором периоде для «Сибири» стало неудачным удаление за нарушение численного состава, гости практически сразу разыграли лишнего, оставшись в большинстве, и сравняли результата на табло на 26 минуте.













А вот свой второй гол новосибирцы практически «заколотили» в ворота гостей. На 29 минуте Евгений Артюхин отправил шайбу за линию ворот, перед этим на пятачке собралась куча из игроков. Судья потребовал просмотр игрового момента, но засчитал гол, так как увидел, что атаки на вратаря не было.













До конца второго периода счет не изменился, а в третьем периоде «Локомотиву» сыграло на руку удаление Евгения Артюхина — получив численное преимущество гости опять сравняли счет на 51 минуте.





В основное время победитель не определился, матч закончился в серии буллитов со счетом 2:0 в пользу новосибирцев. У «Сибири» отличились Сергей Шумаков и Максим Шалунов. Ворота «Сибири» во время серии буллитов защищал Алексей Красиков.













Эта игра стала для «Сибири» первой игрой года. Матч начался выступлением группы поддержки на льду. Кроме того, клуб устроил флэш-моб – на кресла болельщикам положили бумажных снеговиков. Эти фигуры болельщики во время выступления группы поддержи освещали своими телефонами в темноте. Также во время матча по стадиону ходили люди в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.







Фото опубликовано Иван Ушаков (@fotografiro) Янв 3 2017 в 3:18 PST









В 2016 году «Сибирь» играла первый матч 4 января против челябинского «Трактора». Тот матч остался за новосибирцами.







Сейчас «Сибирь» располагается на 9 строчке турнирной таблицы восточной конференции лиги. Следующую игру новосибирцы проведут 5 января дома против московского «Динамо».

