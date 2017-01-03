На улице в центре Новосибирска нашли убитую женщину в спальном мешке 

На улице в центре Новосибирска нашли убитую женщину в спальном мешке 

​Ранним утром 3 января жители ул. Державина в Центральном районе Новосибирска нашли у мусорных баков спальный мешок, в котором лежало тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями — подозреваемый уже задержан. 


«3 января 2017 года около 5 часов утра возле мусорного контейнера около одного из домов по ул. Державина в Центральном районе города Новосибирска в спальном мешке обнаружено тело неустановленной женщины с множественными ножевыми ранениями», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Новосибирской области. Позже удалось выяснить, что женщине было 35 лет.


В полицию информация о теле женщины в спальном мешке поступила от жителей ул. Державина, которые, по всей видимости, пошли выбрасывать мусор, рассказали в ГУ МВД по НСО. На место тут же выехала следственно-оперативная группа. 


«Для установления личности и предполагаемого местонахождения подозреваемого оперативникам уголовного розыска потребовалось всего несколько часов. 


Было установлено, что злоумышленник направляется на автомобиле в сторону соседнего региона с целью скрыться от полицейских», — сообщили в пресс-службе полиции.


Подозреваемого в убийстве, 22-летнего уроженца Иркутской области, новосибирские и алтайские полицейские вместе со следователями задержали по горячим следам на территории Алтайского края. Сейчас на месте преступления работают сотрудники полиции и Следственного комитета, уже возбуждено уголовное дело по убийству.


«Проводится дальнейшее расследование, устанавливаются обстоятельства и мотивы преступления», — отметили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов везут подозреваемого к следователю СКР. «В ближайшее время фигуранту дела будет избрана мера пресечения. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в пресс-службе СК.


Прошлой зимой новосибирская полиция за сутки раскрыла убийство женщины, произошедшее в центре города: тело обнаружили жители ул. Челюскинцев.

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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