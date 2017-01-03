Жители улицы в Октябрьском районе отчаялись ждать уборки снега

​Жители ул. Журавлева в Октябрьском районе Новосибирска пожаловались, что уже отчаялись ждать, пока дорожники почистят проезжую часть.





«Людям ходить негде. Мне жалко детей, которые ходят с мамой в детский сад», — посетовала жительница ул. Журавлева, представившаяся Ольгой. По ее словам, ситуация с плохой уборкой снега на улице — от пересечения с ул. Добролюбова до самого ее конца — началась еще с октября, когда выпал первый снег.







Жительница позвонила в диспетчерскую мэрии 051 и написала жалобу на сайте мэрии. Ольга уточнила, что дорогу должна чистить администрация Октябрьского района.







«Такое халатное отношение — я прям написала [в мэрию], у нас что администрация, мэрия [ждут], чтобы что-то случилось?» — переживает жительница улицы. По ее информации, происшествий из-за плохой уборки снега пока не было.











Кроме Ольги, другие жители улицы неоднократно жаловались на колейность и сугробы на проезжей части на сайт «Мой Новосибирск». Обращения приняты через единую дежурно-диспетчерскую службу, ответственным исполнителем назначена администрация Октябрьского района — организационно-контрольный отдел.







«С момента начала осадков данная дорога не чистилась ни разу. Проезд по ней весьма затруднен», — написал новосибирец 28 ноября, фактический срок исполнения указан 23 декабря.







«Имейте совесть! Проезжая часть — от дома Журавлева, 11 до пересечения с ул. Добролюбова — вообще ни разу не чистили! Сейчас все тает, снег проседает, там уже невозможно ездить. Обещали до 14.12.16 почистить, и ничего не чищено! » — возмутился на «Моем Новосибирске» еще один житель 21 декабря.





В начале декабря ул. Журавлева уже попадала в список тонущих в снегу неубранных улиц Новосибирска.

