Перевернувшийся на льду снегоход ранил мужчину и женщину

​Катавшиеся на снегоходе новосибирцы наехали на ледяную глыбу и перевернулись — травмированных мужчину и женщину на берег Оби доставили знакомые.





Днем 2 января снегоход опрокинулся, наехав на ледяную глыбу, — мужчина и женщина, находящиеся на нем, пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Случай произошел в 11 км от берега, ближайший ориентир — ул. Плотинная в Советском районе.





По предварительным данным, их знакомые, тоже передвигавшиеся на снегоходах, доставили пострадавших до берега реки Обь, и там уже их встретили спасатели и врачи, рассказали в МЧС. В министерстве отметили, что очевидцы не сразу сообщили об инциденте в МЧС, поэтому и везли самостоятельно. В пресс-службе МЧС уточнили, что пострадавшим примерно по 40 лет.





«Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают: выезд на транспорте на лед водоемов вне ледовых переправ не только запрещен законом, но и крайне опасен для жизни. Глубокий снег, торосы, полыньи, переметы, недостаточной толщины и крепости лед, метель, незнакомая местность — все это создает опасности для тех, кто находится на льду водоемов», — подчеркнули в МЧС.







В министерстве также напомнили, что недопустимо управлять снегоходом в нетрезвом состоянии. «Если вы пьяны и садитесь за руль, риск несчастного случая увеличивается в разы. На льду управляемость снегохода минимальна, поэтому существует опасность неуправляемого заноса», — высказались спасатели.







Ранее трое рыбаков возвращались с рыбалки на снегоходах и недалеко от острова Заячий в НСО упали с обрыва: один мужчина погиб. А в середине декабря спасатели МАСС пришли на помощь мужчине с двумя детьми, которые провалились на снегоходе под лед.

