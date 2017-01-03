Перевернувшийся на льду снегоход ранил мужчину и женщину

Перевернувшийся на льду снегоход ранил мужчину и женщину

​Катавшиеся на снегоходе новосибирцы наехали на ледяную глыбу и перевернулись — травмированных мужчину и женщину на берег Оби доставили знакомые.


Днем 2 января снегоход опрокинулся, наехав на ледяную глыбу, — мужчина и женщина, находящиеся на нем, пострадали, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. Случай произошел в 11 км от берега, ближайший ориентир — ул. Плотинная в Советском районе.


По предварительным данным, их знакомые, тоже передвигавшиеся на снегоходах, доставили пострадавших до берега реки Обь, и там уже их встретили спасатели и врачи, рассказали в МЧС. В министерстве отметили, что очевидцы не сразу сообщили об инциденте в МЧС, поэтому и везли самостоятельно. В пресс-службе МЧС уточнили, что пострадавшим примерно по 40 лет. 


«Государственные инспекторы по маломерным судам предупреждают: выезд на транспорте на лед водоемов вне ледовых переправ не только запрещен законом, но и крайне опасен для жизни. Глубокий снег, торосы, полыньи, переметы, недостаточной толщины и крепости лед, метель, незнакомая местность — все это создает опасности для тех, кто находится на льду водоемов», — подчеркнули в МЧС.


В министерстве также напомнили, что недопустимо управлять снегоходом в нетрезвом состоянии. «Если вы пьяны и садитесь за руль, риск несчастного случая увеличивается в разы. На льду управляемость снегохода минимальна, поэтому существует опасность неуправляемого заноса», — высказались спасатели.


Ранее трое рыбаков возвращались с рыбалки на снегоходах и недалеко от острова Заячий в НСО упали с обрыва: один мужчина погиб. А в середине декабря спасатели МАСС пришли на помощь мужчине с двумя детьми, которые провалились на снегоходе под лед

Мария Морсина
Фото pixabay.com

Прочтений: 2798
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено