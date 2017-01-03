Новосибирцев пригласили передать привет медведице Шилке в Японию

​3 января с 12 до 15 часов в ледовом городке «Новогоднее Заповедье» на пл. Ленина все желающие могут записать видеообращение к медведице Шилке, уехавшей из Новосибирска в Японию.





«Сегодня день посвящен 70-летию новосибирского зоопарка. Всеми любимый медвежонок [Шилка], который родился в нашем зоопарке, уехал в Японию, поэтому мы решили связь такую осуществить сегодня, передавая видеопоздравление и привет Шилке», — рассказала начальник центра по связям с общественностью «Сибирского центра событий» Светлана Власова.







В пресс-центре мэрии Новосибирска добавили, что желающие могут спеть, рассказать стихотворение или просто передать свое пожелание в свободной форме. В начале акции очередь на запись приветов была небольшой — в основном дети с родителями, которые желали Шилке счастья и здоровья и за свои выступления получали небольшие новогодние сувениры с петухами и снеговиками.







Лучшие видеоприветы покажут на экранах ледового городка у главной елки, потом обращения будут размещены на сайте Новосибирского зоопарка. Несколько самых выразительных приветов организаторы передадут в зоопарк Тенноджи (Осака, Япония).







В Японию белая медведица Шилка улетела в марте 2015 года. Дочь знаменитых новосибирских медведей Кая и Герды родилась 11 декабря 2013 года, она — первый белый медвежонок, родившийся в Новосибирском зоопарке за 42 года. Недавно Шилка отпраздновала в Тенноджи 3-летие — японцы подарили имениннице блюдо из лосося, пустую синюю канистру, расписанную поздравлениями, а также устроили фотовыставку из многочисленных фото Шилки в японском Instagram.







Ее брат, белый медведь Ростик, тоже отпраздновал в декабре день рождения, но праздника в его честь новосибирский зоопарк проводить не стал.

