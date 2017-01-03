Банк потребовал банкротства клуба на площади Ленина

Открытие клуба Posh в 2012 году

Банк ЗЕНИТ подал иск о банкротстве ресто-клуба Posh на пл. Ленина в Новосибирске.







Иск о признании банкротом ООО «Гранат» банк подал 30 декабря, следует из базы Арбитражного суда Новосибирской области.







По данным справочника БИС-Новосибирск, под этим юрлицом по адресу Красный проспект, 25 (Ленина, 1) с 2012 года работает ресто-клуб Posh.







Информации о размере долга клуба перед банком база арбитража не содержит.







По данным базы «СПАРК-Интерфакс», основной (70 %) владелец ООО «Гранат» — Александр Линник. Он, в частности, является совладельцем автодилера «Ильбион Моторс», который продает в Новосибирске автомобили Land Rover, и компании «Инфотренд», которая издает газету «Аргументы и Факты» в Новосибирске.​





Клуб Posh открылся в Новосибирске 28 апреля 2012 года, его название в переводе с английского значит «роскошный». На сайте клуба обещают выступления звезд и «зрелищные ночные шоу-программы».