Следователи разбираются в причинах смерти выпавшего из окна пенсионера

​Ночью 3 января жители дома по ул. Полевая в Советском районе Новосибирска сообщили о погибшем пенсионере во дворе.





В полицию сообщение по поводу погибшего 85-летнего мужчины на ул. Полевой пришло в 22:16, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.







«Поступило сообщение из медицинского учреждения — родственники вызвали “скорую помощь” по этому адресу — Полевая, 10», — добавили в полиции. Материалы проверки полицейские передали в Следственный комитет.







«В час ночи к нам поступило сообщение, что на ул. Полевой во дворе дома был обнаружен мужчина с признаками падения с высоты. Проводим проверку, при визуальном осмотре насильственных признаков смерти не обнаружено», — отметили в пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области. В полиции уточнили, что падение могло быть с 4-го этажа.





Очевидцы утверждают в соцсетях, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.







В начале 2017 года уже несколько человек пострадали от падения с высоты, двое погибли.

