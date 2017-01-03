Следователи разбираются в причинах смерти выпавшего из окна пенсионера

Следователи разбираются в причинах смерти выпавшего из окна пенсионера

​Ночью 3 января жители дома по ул. Полевая в Советском районе Новосибирска сообщили о погибшем пенсионере во дворе.


В полицию сообщение по поводу погибшего 85-летнего мужчины на ул. Полевой пришло в 22:16, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


«Поступило сообщение из медицинского учреждения — родственники вызвали “скорую помощь” по этому адресу — Полевая, 10», — добавили в полиции. Материалы проверки полицейские передали в Следственный комитет.


«В час ночи к нам поступило сообщение, что на ул. Полевой во дворе дома был обнаружен мужчина с признаками падения с высоты. Проводим проверку, при визуальном осмотре насильственных признаков смерти не обнаружено», — отметили в пресс-службе Следственного управления СКР по Новосибирской области. В полиции уточнили, что падение могло быть с 4-го этажа. 


Очевидцы утверждают в соцсетях, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.


В начале 2017 года уже несколько человек пострадали от падения с высоты, двое погибли

Мария Морсина
Фото Михаила Воскресенского (РИА Новости)

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