Женщина ударилась головой в ледовом городке на набережной

​2 января катавшаяся на горках 51-летняя женщина сильно ударилась головой в ледовом городке на новосибирской набережной — ее увезла в больницу «скорая помощь».


Женщина ударилась головой в ледовом городке на набережной


«Женщина, катаясь на горке, сильно ударилась головой об лед», — сообщили вчера вечером в муниципальной аварийно-спасательной службе (МАСС). 


Спасатели уточнили, что женщине 51 год, ее сразу передали врачам бригады скорой помощи. «Спасатели МАСС призывают граждан города соблюдать меры безопасности при активном отдыхе, так как количество обращений с различными травмами увеличилось», — добавили в МАСС.


В компании «Лед-Шоу Парк» (строитель городка) отметили, что женщина поскользнулась на одной из лестниц, расположенной на территории городка на набережной. «Это обычная невнимательность. Лесенки у нас почищены. На горках у нас несчастных случаев не было. Были небольшие травмы на катке, но это обычное явление — это же лед, это же снег, это же зима, люди поскальзываются», — отметил директор «Лед-Шоу Парк» Сергей Машаров.


Он подчеркнул, что на территории ледового городка работает медицинский пункт, дежурит ежедневно травматолог.


Новогодний городок «Морские дали» открылся на Михайловской набережной 30 декабря. Кроме горок, в нем есть ледовые фигуры кораблей, замков и различных морских обитателей. Одна из композиций — настоящая рыба, которую заморозили во льду. Цена билета для взрослых и детей — 250 руб. Детей до 7 лет пускают бесплатно в сопровождении родителей. 

Мария Морсина
Фото vk.com/mass54

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