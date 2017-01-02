Рестораторы зазывают на рассол, похмельные щи и отрезвляющий суп за 580 рублей





В новосибирских ресторанах появились специальные «похмельные» блюда, с помощью которых рестораторы предлагают быстрее приходить в себя после новогоднего застолья. В некоторых заведениях это обычные позиции меню, которые просто подаются таким образом, а часть ресторанов готовит «похмельные» блюда специально.







Так, например, в ресторане #сибирьсибирь Дениса Иванова есть обещают целый «похмельный стол», который включает щи в горшочке с грибами, окрошку, соленья, пироги, квас, рассолы и т.д. Похмельный стол подается в виде буфета (380 рублей), где каждый выбирает то, что ему больше нравится. В другом заведении Иванова в качестве похмельного предлагается говяжий бульон с мясом и мозговой косточкой по австрийскому рецепту тафельшпитц (580 рублей)







В «Гриль и бутыль» для этих целей сегодня сварили специальную уху из стерляди и судака (390 рублей). Уха подается с маленькой горящей головней и стопкой водки «Белуга».









В баре The Chops все праздники действует предложение «грязный завтрак» (комплекс из томатного супа, жареных колбасок, тостов и т.д. (390 рублей).





Новосибирские рестораторы регулярно предлагают временные позиции, привязанные к какому-то празднику. Так во время Великого Поста в новосибирских заведениях можно было попробовать бургеры с баклажаном, мильфей из яблок и другие необычные блюда.

