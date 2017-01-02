Вор решил переквалифицироваться в налетчики, но был задержан полицией

Вор решил переквалифицироваться в налетчики, но был задержан полицией (фото)


Полиция задержала подозреваемого в серии разбойных нападений на офисы микрокредитования и цветочный ларек. Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 «Ленинский» задержали ранее судимого за кражу безработного 27-летнего жителя Ленинского района.


Инкриминируемые налетчику нападения были совершены в ноябре 2016 года. Жертвами ограблений становились сотрудницы офисов. Налетчик угрожал им ножом и требовал денег, хотя при случае мог забрать и другие ценные вещи — например мобильный телефон. Пока задержанного обвиняют в трех разбоях. В первых двух случаях это были офисы микрокредитования, откуда налетчику удалось унести более 27 000 руб. Затем злоумышленник совершил еще одно нападение — в этот раз на цветочный павильон.


Вор решил переквалифицироваться в налетчики, но был задержан полицией (фото)


По всем фактам разбойных нападений были возбуждены уголовные дела. Со слов потерпевших удалось составить портрет злоумышленника, а сегодня он был задержан. По ст. 161 УК РФ (грабеж) обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 7 лет. 


Сегодня также была задержана женщина, которая силой отобрала у 21-летнего молодого человека телефон.

Стас Соколов

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

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