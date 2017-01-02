В квартире на улице Котовского обнаружены тела двух женщин

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Вскрыв дверь квартиры в доме на ул. Котовского, спасатели обнаружили тела двух женщин. Как сообщили в пресс-службе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), соседи, обеспокоившись долгим отсутствием двух женщин, проживающих с ними на одной лестничной площадке, вызвали полицию.











Спасатели МАСС обеспечили доступ в квартиру сотрудникам правопорядка, которые обнаружили в квартире тела двух женщин. Одна, 1956 года рождения, находилась в ванной, а ее мать в спальне. Тела переданы полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Носила ли их смерть насильственный характер, в МАСС не уточнили.

