В квартире на улице Котовского обнаружены тела двух женщин

В квартире на улице Котовского обнаружены тела двух женщин


Вскрыв дверь квартиры в доме на ул. Котовского, спасатели обнаружили тела двух женщин. Как сообщили в пресс-службе Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС), соседи, обеспокоившись долгим отсутствием двух женщин, проживающих с ними на одной лестничной площадке, вызвали полицию.


В квартире на улице Котовского обнаружены тела двух женщин


Спасатели МАСС обеспечили доступ в квартиру сотрудникам правопорядка, которые обнаружили в квартире тела двух женщин. Одна, 1956 года рождения, находилась в ванной, а ее мать в спальне. Тела переданы полиции для выяснения обстоятельств происшествия. Носила ли их смерть насильственный характер, в МАСС не уточнили. 

Стас Соколов

Фото vk.com/mass54

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