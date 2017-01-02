Дедушка из Новосибирска на «Ладе Калине» вылетел на «встречку» и врезался в ВАЗ-21099, водитель погиб

Дедушка из Новосибирска на «Ладе Калине» вылетел на «встречку» и врезался в ВАЗ-21099, водитель погиб (фото)


Тяжелое ДТП со смертельным исходом произошло на 76-м км автодороги К17 Р (Новосибирск – Карасук). Как сообщает ГУ МВД по Новосибирской области, вечером 1 января 77-летний житель Новосибирска, управляя автомобилем «Лада Калина», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 56-летнего жителя Тогучина.


Дедушка из Новосибирска на «Ладе Калине» вылетел на «встречку» и врезался в ВАЗ-21099, водитель погиб (фото)


В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Лада Калина» и его 72-летняя пассажирка. Ранения разной степени тяжести получили водитель и 5 пассажиров автомобиля ВАЗ-21099, среди них — двое 5-летних детей, две женщины 54 и 33 лет и мужчина 36 лет. Все пострадавшие — жители Тогучина. Впоследствии водитель ВАЗа скончался в больнице.


Дедушка из Новосибирска на «Ладе Калине» вылетел на «встречку» и врезался в ВАЗ-21099, водитель погиб (фото)


Как сообщили в полиции, по факту ДТП проводится доследственная проверка.


Это не единственное ДТП, в котором вчера пострадали дети. Пытаясь скрыться от сотрудников Госавтоинспекции, микроавтобус  столкнулся с легковым автомобилем, в котором была семья с маленьким ребенком.

Стас Соколов

Фото пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области

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