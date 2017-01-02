Дама средних лет напала на молодого человека в больнице и завладела его «Айфоном»

Дама средних лет напала на молодого человека в больнице и завладела его «Айфоном»


Житель Новосибирска был ограблен в приемном покое Городской клинической больницы № 1. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области, 1 января в 13:00 в полицию поступил звонок от 21-летнего жителя Новосибирска, который сообщил об ограблении. Как выяснилось, в ночь с 31 декабря на 1 января между двумя компаниями произошел конфликт, переросший в драку. 


После того, как вызванный прохожими наряд полиции доставил участников потасовки в дежурную часть, они отправились в медицинское учреждение для того, чтобы зафиксировать побои. Однако страсти не утихли и в приемном покое, где между основными участниками конфликта — 21-летним мужчиной и 37-летней женщиной — снова возник конфликт, опять же переросший в драку. Победителем в неравном бою оказалась дама, которая не только «нанесла гражданину удары», но и завладела его мобильным телефоном iPhone, после чего покинула поле боя с трофеем. Модель «Айфона» не уточняется, однако пострадавший оценил ущерб в 8 тыс. руб.


Найти грабительницу удалось по горячим следам. Сегодня сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в совершении этого преступления — ранее не судимую жительницу Центрального округа. В ходе обыска по месту жительства похищенное обнаружено не было и где сейчас находится телефон, подозреваемая сообщить не смогла.


По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж). Осужденные по этой статье могут быть привлечены к принудительным работам на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 7 лет. Подозреваемая отпущена под подписку о невыезде. Проводится расследование.


Мобильные телефоны часто становятся предметом кражи или грабежа. За несколько дней до Нового года группа налетчиков с пистолетами ограбила салон мобильной связи в Первомайском районе.

Стас Соколов

Фото pixabay.com

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